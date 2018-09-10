Каррера не подтвердил информацию о трансфере Терри

Главный тренер «Спартака»не стал отвечать на вопрос о возможном подписании бывшего защитника «Челси»

«О слухах говорить не хочу. Если у нас появится тот или иной новичок, то об этом объявит клуб, а не главный тренер. Так делается всегда и везде, не только в "Спартаке".

С учетом травм Кутепова и Жиго у нас образовалось проблема в центральной зоне. Нам надо срочно ее решать.

Есть внутренние молодые резервы, есть мысли об опытных свободных игроках. Решаю этот вопрос в согласии с руководством, но это не тема для публичного обсуждения», — приводит слова Карреры «Матч ТВ». 0