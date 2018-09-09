«Зенит» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче

Единственный гол забил на 32-й минуте матча аргентинский нападающий питерцев Себастьян Дриусси.
За «Кайрат» с первых минут играл экс-нападающий «Зенита» россиянин Андрей Аршавин.
Перед началом матча состоялась презентация новичка «Зенита» — итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.
Хавбек начал встречу на скамейке запасных и появился на поле в конце матча — на 82-й минуте он заменил хавбека Матиаса Краневиттера.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 сентября на выезде против «Оренбурга».
Товарищеский матч
«Зенит» — «Кайрат» — 1:0 (1:0)
Гол: Дриусси, 32«Зенит»: Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков, Иванович (Рукас, 64), Скроботов, Чернов (Богаев, 86), Эрнани, Краневиттер (Маркизио, 82), Оздоев (Кириллов, 80), Терентьев (Першин, 71), Дриусси (Прудников, 80), Плетнев (Воробьев, 46)«Кайрат»: Покатилов (Лория, 46), Лунин (Суюнов, 86), Ахметов, Алип, Кейлер, Изаэл, Жуан Фелипе, Аршавин (Ульшин, 87), Иличевич, Эсеола (Сарсенов, 79), Парагульгов (Котов, 74)