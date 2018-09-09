ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Этьен КапуОни идут без потерь. Десять клубов Европы со 100-процентным показателем
  • 19:51
    • «Зенит» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче
  • 18:37
    • «Магнитка» одержала домашнюю победу над «Куньлунем»
  • 18:09
    • Украина одержала вторую победу в Лиге наций
  • 15:33
    • Молдавия отправила запрос в СБР на переход четырех россиян
  • 15:13
    • Черчесов пообещал играть против Чехии «от ножа»
    Все новости спорта

    «Зенит» обыграл «Кайрат» в товарищеском матче

    Зенит Товарищеские матчи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Питерский «Зенит» с минимальным счетом обыграл казахстанский «Кайрат» (1:0) в контрольном матче.

    «Зенит»
    «Зенит»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Единственный гол забил на 32-й минуте матча аргентинский нападающий питерцев Себастьян Дриусси.

    За «Кайрат» с первых минут играл экс-нападающий «Зенита» россиянин Андрей Аршавин.

    Перед началом матча состоялась презентация новичка «Зенита» — итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.

    Хавбек начал встречу на скамейке запасных и появился на поле в конце матча — на 82-й минуте он заменил хавбека Матиаса Краневиттера.

    Следующий матч «Зенит» проведет 16 сентября на выезде против «Оренбурга».

    Товарищеский матч
    «Зенит» — «Кайрат» — 1:0 (1:0)
    Гол: Дриусси, 32«Зенит»: Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков, Иванович (Рукас, 64), Скроботов, Чернов (Богаев, 86), Эрнани, Краневиттер (Маркизио, 82), Оздоев (Кириллов, 80), Терентьев (Першин, 71), Дриусси (Прудников, 80), Плетнев (Воробьев, 46)«Кайрат»: Покатилов (Лория, 46), Лунин (Суюнов, 86), Ахметов, Алип, Кейлер, Изаэл, Жуан Фелипе, Аршавин (Ульшин, 87), Иличевич, Эсеола (Сарсенов, 79), Парагульгов (Котов, 74)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-5 летних потерь РПЛ
  • 05/09/2018 в 01:31
    •
  • Прогноз
  • Франция — Нидерланды
  • 1.85
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Концентрируемся на форме
  • Франция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Перуанцы избегут разгрома в Зинсхайме
  • Германия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • За корону US Open сразятся «монстры»
  • Хуан Мартин Дель Потро — Новак Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Дания играла против Словакии в уникальном составе Футбол Как за Данию играли продавец, слесарь и строительВ лагере участника плей-офф ЧМ-2018 возник конфликт Вчера в 18:170
  • 11:41
    • Магомедшарипов победил Дэвиса
  • 11:13
    • Дзюба и Кудряшов не сыграют против Чехии
  • 09:35
    • Уильямс обвинила судью финала US Open в сексизме
    Наоми Осака Теннис US Open. Осака выиграла первый ТБШ, Уильямс поругалась с судьейОбзор предпоследнего соревновательного дня на Открытом чемпионате США 00:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Второй матч чемпиона
  • 3.36
    •
  • 18:55
    • «Северсталь» в овертайме победила рижское «Динамо»
  • 18:18
    • «Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом»
  • 16:53
    • Ледяхов не стал озвучивать причины ухода из «Ахмата»
    Россия обыграла Турцию в дебютном матче Лиги наций Футбол Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончилсяОбзор прессы на матч Турция — Россия Вчера в 11:430
  • 16:36
    • Дзюба: Меня хотели закопать, но я преодолел это
  • 16:17
    • Нойштедтер всегда с радостью выступает за сборную России
  • 16:04
    • ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие