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    «Зенит-Ижевск» — «Звезда Пермь»: онлайн-трансляция начнется в 16:00

    Зенит-Ижевск — Звезда Пермь (09.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол России
    В 16:00 в игре зоны Урал-Приволжье второго дивизиона первенства России по футболу начнётся матч «Зенит-Ижевск» — «Звезда Пермь».

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    Последний матч между собой: «Звезда Пермь» — «Зенит-Ижевск» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Звезда Пермь»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Зенит-Ижевск» — «Звезда Пермь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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