Маркизио нужно время, чтобы набрать игровую форму, заявил Семак

Главный тренер «Зенита»рассказал о трансфереи прокомментировал дебют итальянского полузащитника.

«Ему нужно время, чтобы набрать игровую форму. Сколько для этого понадобится времени зависит от индивидуальных особенностей его организма, которые мы знаем не до конца.

Мы понимаем, что ему нужно набрать форму: все-таки Маркизио прилетел только вчера, сразу попал с корабля на бал. Предоставили ему игровое время, чтобы он почувствовал атмосферу.

Рады, что он дебютировал, даже проведя не так много времени на поле. Посмотрим, как он быстро наберет форму, чтобы влиться в команду и помогать в каждом матче.

Придя в команду, и немного разобравшись с составом, я высказал свои пожелания.

Руководство согласилось, но, к сожалению, в трансферный период у нас не получилось усилиться на тех позициях, на которых мы хотели.

Что касается Маркизио, то повторюсь: если есть возможность взять футболиста сильнее тех, что у нас есть, мы это сделаем. Мы знаем качества Маркизио.

У нас получил травму Нобоа, мы понимали, что в середине поля не хватает баланса. К тому же мы участвуем в трех турнирах.

Рады, что к нам присоединился Клаудио, и ждем возвращения травмированных футболистов, которые, надеюсь, очень сильно нам помогут.

Тем более, что прошедший месяц получился для нас очень сложным», — приводит слова Семака клубная пресс-служба. 0