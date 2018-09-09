Маркизио провел первую тренировку за «Зенит»

Полузащитникпровел свою первую тренировку за «Зенит», информирует пресс-служба клуба.

Накануне 32-летний итальянец вместе с семьей прибыл в Санкт-Петербург и успел пообщаться с главным тренером Сергеем Семаком.

Питерцы объявили о заключении двухлетнего контракта с Маркизио 3 сентября, в команде итальянец будет выступать под 10-м номером.

Позднее «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» проведет товарищеский матч против «Кайрата». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее Маркизио выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 годы, в составе которого, в том числе, стал семикратным чемпионом Италии. 0