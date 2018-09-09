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    Маркизио провел первую тренировку за «Зенит»

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник Клаудио Маркизио провел свою первую тренировку за «Зенит», информирует пресс-служба клуба.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    Накануне 32-летний итальянец вместе с семьей прибыл в Санкт-Петербург и успел пообщаться с главным тренером Сергеем Семаком.

    Питерцы объявили о заключении двухлетнего контракта с Маркизио 3 сентября, в команде итальянец будет выступать под 10-м номером.

    Позднее «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» проведет товарищеский матч против «Кайрата». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    Ранее Маркизио выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 годы, в составе которого, в том числе, стал семикратным чемпионом Италии. 0

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