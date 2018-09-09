Лихтенштейн — Гибралтар (09.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 21:45 в лиге D группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Гибралтар» — «Лихтенштейн» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лихтенштейн»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лихтенштейн» — «Гибралтар». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0