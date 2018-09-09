Ледяхов не стал озвучивать причины ухода из «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата»заявил, что не хочет говорить о причинах своей отставки.

«Не хотел бы их озвучивать. Единственное, что могу сказать — работу, проделанную в "Ахмате" в качестве главного тренера в конце прошлого сезона и в начале этого, считаю положительной.

Пока не получал предложений, еще не обсуждал ни с кем эту тему. Прошло всего несколько дней после моего ухода, речь о поиске нового клуба пока не идет», — цитирует Ледяхова «Спорт-Экспресс».

Ледяхов входил в тренерский штаб «Ахмата» с 2013 года. 7 апреля 2018 года он после отставки Михаила Галактионова был назначен исполняющим обязанности главного тренера, в мае утвержден в должности. 0