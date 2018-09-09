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    «Грузия» — «Латвия»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Грузия — Латвия: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.09.2018)

    Лига наций
    В 19:00 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Грузия» — «Латвия».

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    Последний матч между собой: «Грузия» — «Латвия» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Грузия»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Грузия» — «Латвия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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