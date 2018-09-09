Франция — Нидерланды. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.09.2018)

Составы команд:
«Франция»: Альфонс Ареола, Benjamin Pavard, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Лукас-Франсуа Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Kylian Mbappe, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Оливье Жиру.
«Нидерланды»: Jasper Cillessen, Kenny Tete, Matthijs de Ligt, Вирджил ван Дейк, Дейли Блинд, Дэви Проппер, Frenkie de Jong, Жоржиньо Вейналдум, Квинси Промес, Мемфис Депай, Райан Бабель.
Предыдущий матч соперников: «Франция» — «Нидерланды» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Франция» со счетом 2:0. 0