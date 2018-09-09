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    «Франция» — «Нидерланды»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Франция — Нидерланды (09.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига наций Сборная Франции
    В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Франция» — «Нидерланды».

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    Последний матч между собой: «Франция» — «Нидерланды» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нидерланды»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Франция» — «Нидерланды». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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