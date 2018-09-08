Швейцария — Исландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.09.2018)

Составы команд:
«Швейцария»: Ян Зоммер, Kevin Mbabu, Manuel Akanji, Рикардо Родригес, Фабиан Лукас Шёр, Брель Эмболо, Гранит Джака, Стивен Цубер, Денис Закария, Шердан Шакири, Харис Сеферович.
«Исландия»: Ханнес Халлдорсон, Биркир Севарссон, Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Ари Скуласон, V.Palsson, Биркир Бьярнасон, Гилфи Тор Сигурдссон, Рюрик Гисласон, Bjoern Sigurdarson, Йон Дади Бодварссон.
Предыдущий матч соперников: «Исландия» — «Швейцария» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Швейцария» со счетом 2:1. 0