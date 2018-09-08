Швейцария — Исландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.09.2018)

«Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария» или опять испанцы? Кто выиграет Лигу чемпионов 2018/2019?. Прогноз и ставки 5.00

Станет ли успешным дебют Луиса Энрике в сборной Испании? Англия — Испания. Прогноз и ставки 1.88