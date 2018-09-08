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    «Швейцария» — «Исландия»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Швейцария — Исландия: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.09.2018)

    Лига наций Сборная Швейцарии Сборная Исландии
    В 19:00 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Швейцария» — «Исландия».

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    Последний матч между собой: «Исландия» — «Швейцария» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Швейцария»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Швейцария» — «Исландия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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