Северная Ирландия — Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.09.2018)

Составы команд:
«Северная Ирландия»: Bailey Peacock-Farrell, Конор Маклафлин, Jamal Lewis, Джонни Эванс, Крэйг Кэткарт, G.Saville, Стивен Дэвис, Оливер Норвуд, Ниэлл Макгинн, Кайл Лафферти, Стюарт Даллас.
«Босния и Герцеговина»: Ibrahim Sehic, Eldar Civic, Мухамед Бешич, Тони Шунич, Эрвин Зуканович, Миралем Пьянич, Gojko Cimirot, Elvis Saric, Edin Visca, Haris Duljevic, Эдин Джеко.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Северная Ирландия» со счетом 1:0. 0