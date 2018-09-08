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    Каррера призвал всех спартаковцев пропитаться атмосферой клубного музея

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после посещения клубного музея.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Здесь безумно красиво. И мне приятно лишний раз увидеть людей, которые создали это место, которые здесь работают.

    Могу показаться нескромным, но дольше всего разглядывал витрину, которая посвящена нашему чемпионству, добытому два года назад. А еще мне очень нравится форма старого образца. Ретростиль впечатляет.

    Вообще, безумно здорово, что такой музей существует. Каждый игрок "Спартака" обязательно должен здесь побывать. Этой атмосферой нужно пропитаться. Лично мне после тяжелого матча в Санкт-Петербурге такой визит точно пойдет на пользу, поможет зарядиться энергией.

    Я делаю все, что от меня зависит, чтобы победы пришли. Нужно работать еще больше, и все получится», — приводит слова Карреры официальный сайт «Спартака». 0

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