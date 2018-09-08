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    «Англия» — «Испания». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Англия — Испания. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.09.2018)

    Лига наций Сборная Англии Сборная Испании
    В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Англия» — «Испания».

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    Составы команд:

    «Англия»: Jordan Pickford, Джозеф Гомес, Джон Стоунс, Гарри Магир, Киран Триппьер, Люк Шоу, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд.

    «Испания»: Давид де Хеа, Даниэль Карвахаль, Хосе Игнасио Начо, Микел Алонсо, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Сауль Ньигес, Тьяго Алькантара, Родриго Мачадо, Яго Аспас, Иско.

    Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Испания» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Англия» со счетом 1:0. 0

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