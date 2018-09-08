Англия — Испания. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.09.2018)

Составы команд:
«Англия»: Jordan Pickford, Джозеф Гомес, Джон Стоунс, Гарри Магир, Киран Триппьер, Люк Шоу, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд.
«Испания»: Давид де Хеа, Даниэль Карвахаль, Хосе Игнасио Начо, Микел Алонсо, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Сауль Ньигес, Тьяго Алькантара, Родриго Мачадо, Яго Аспас, Иско.
Предыдущий матч соперников: «Англия» — «Испания» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Англия» со счетом 1:0. 0