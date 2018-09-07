Турция — Россия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.09.2018)

Составы команд:
«Турция»: Serkan Kirintili, Шенер Озбайраклы, H.A.Kaldirim, S.Aziz, Caglar Soyuncu, O.Yokuslu, Хакан Чалханоглу, Yusuf Yazici, Мехмет Топал, Cengiz Under, Дженк Тосун.
«Россия»: Andrey Lunev, Mario Fernandes, Роман Нойштедтер, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Денис Черышев, Далер Кузяев, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Артём Дзюба.
Предыдущий матч соперников: «Россия» — «Турция» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Россия» со счетом 0:1. 0