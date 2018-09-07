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    РФС назвал даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России

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    Определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона-2018/19. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

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