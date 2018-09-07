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    «Румыния» — «Черногория». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Румыния — Черногория. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.09.2018)

    Лига наций Сборная Румынии
    В 21:45 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Румыния» — «Черногория».

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    Составы команд:

    «Румыния»: Чиприан Тэтэрушану, Romario Benzar, Влад Кирикеш, Nicusor Bancu, Кристиан Сэпунару, Александру Кипчу, Михай Пинтили, Александру Максим, Alexandru Mitrita, Николае Станчу, Клаудиу Кешерю.

    «Черногория»: Danijel Petkovic, Filip Stojkovic, Zarko Tomasevic, Стефан Савич, Марко Симич, Aleksandar Boljevic, Никола Вукчевич, V.Jovovic, Aleksandar Scekic, Mirko Ivanic, Стефан Мугоша.

    Предыдущий матч соперников: «Черногория» — «Румыния» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Черногория» со счетом 2:3. 0

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