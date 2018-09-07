Румыния — Черногория. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.09.2018)

Составы команд:
«Румыния»: Чиприан Тэтэрушану, Romario Benzar, Влад Кирикеш, Nicusor Bancu, Кристиан Сэпунару, Александру Кипчу, Михай Пинтили, Александру Максим, Alexandru Mitrita, Николае Станчу, Клаудиу Кешерю.
«Черногория»: Danijel Petkovic, Filip Stojkovic, Zarko Tomasevic, Стефан Савич, Марко Симич, Aleksandar Boljevic, Никола Вукчевич, V.Jovovic, Aleksandar Scekic, Mirko Ivanic, Стефан Мугоша.
Предыдущий матч соперников: «Черногория» — «Румыния» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Черногория» со счетом 2:3. 0