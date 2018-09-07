Ригони не хочет возвращаться в Россию

Полузащитник «Аталанты», права на которого принадлежат «Зениту», признался, что не хотел бы возвращаться в Россию по окончании срока аренды в итальянском клубе.

«Мы оценим ситуацию в конце сезона и решим, что делать дальше. Сейчас могу сказать лишь одно: я не хотел бы возвращаться в Россию.

Мои предпочтения? Премьер-лига — лучший турнир в мире сразу после Серии А. Я хотел бы остаться в "Аталанте" или перейти в другой европейский клуб», — приводит слова Ригони Calciomercato.com.

Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года за 10,5 миллиона евро. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя результативными передачами. 0