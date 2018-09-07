Нисимура заявил о готовности помочь ЦСКА бороться за чемпионство

Новичок ЦСКАподелился мнением о переходе в московский клуб из «Вегалта Сендай».

«Я очень рад и счастлив быть здесь. Мне очень легко далось решение о переезде. Я хотел выйти на новый уровень, поэтому переход в ЦСКА — важнейший шаг в моей карьере. Нет сомнений, что я поступил правильно.

Я атакующий футболист и выделяюсь игрой у чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества. Хочу действовать продуктивно, набирать очки за результативность.

Сразу почувствовал высокий уровень партнеров. Хочу адаптироваться к нему. Меня в первую очередь удивила скорость. Здесь все намного быстрее, чем в Японии. Но я уверен, что смогу соответствовать этому уровню и приносить ЦСКА пользу.

ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов. Самое важное — выигрывать титул каждый год, чтобы выступать в этом турнире. Я уже понял, что это наша главная задача. Нам по силам бороться за первое место. Хочу помочь команде в этом», — приводит слова Нисимуры пресс-служба ЦСКА. 0