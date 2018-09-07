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    Нисимура заявил о готовности помочь ЦСКА бороться за чемпионство

    ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Новичок ЦСКА Такума Нисимура поделился мнением о переходе в московский клуб из «Вегалта Сендай».

    Такума Нисимура
    Такума Нисимура
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    «Я очень рад и счастлив быть здесь. Мне очень легко далось решение о переезде. Я хотел выйти на новый уровень, поэтому переход в ЦСКА — важнейший шаг в моей карьере. Нет сомнений, что я поступил правильно.

    Я атакующий футболист и выделяюсь игрой у чужих ворот. Надеюсь в ближайшее время продемонстрировать свои лучшие качества. Хочу действовать продуктивно, набирать очки за результативность.

    Сразу почувствовал высокий уровень партнеров. Хочу адаптироваться к нему. Меня в первую очередь удивила скорость. Здесь все намного быстрее, чем в Японии. Но я уверен, что смогу соответствовать этому уровню и приносить ЦСКА пользу.

    ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов. Самое важное — выигрывать титул каждый год, чтобы выступать в этом турнире. Я уже понял, что это наша главная задача. Нам по силам бороться за первое место. Хочу помочь команде в этом», — приводит слова Нисимуры пресс-служба ЦСКА. 0

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