Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в августе

Полузащитникпризнан лучшим футболистом команды в августе, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

За поляка к проголосовали 6813 человек или 59,9%. На втором месте — Маринато Гилерме, набравший 3390 голосов или 29,8%. На третьем расположился Соломон Кверквелия — 522 голоса или 4,5%. Четвертым стал Мацей Рыбус — 332 голоса или 2,9%. Пятое место у Ведрана Чорлуки — 317 голосов или 2,7%.

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 11 374 человека.

Крыховяк принял участие в пяти матчах за «Локомотив» в августе, в которых отметился голом и результативной передачей. 0