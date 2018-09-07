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    Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в августе

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    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом команды в августе, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк
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    За поляка к проголосовали 6813 человек или 59,9%. На втором месте — Маринато Гилерме, набравший 3390 голосов или 29,8%. На третьем расположился Соломон Кверквелия — 522 голоса или 4,5%. Четвертым стал Мацей Рыбус — 332 голоса или 2,9%. Пятое место у Ведрана Чорлуки — 317 голосов или 2,7%.

    Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 11 374 человека.

    Крыховяк принял участие в пяти матчах за «Локомотив» в августе, в которых отметился голом и результативной передачей. 0

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