Азербайджан и Косово голов не забили

В матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборнаясыграла вничью с командойсо счетом 0:0.

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Соперниками сборных Азербайджана и Косово по группе 3 в лиге D являются национальные команды Фарерских островов и Мальты, которые сыграют друг с другом сегодня, 7 сентября.

В следующем матче сборная Азербайджана на выезде встретится с Мальтой, национальная команда Косово дома будет противостоять Фарерским островам. Обе игры состоятся 10 сентября.