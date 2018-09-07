Азербайджан и Косово голов не забили
uefa.com
Соперниками сборных Азербайджана и Косово по группе 3 в лиге D являются национальные команды Фарерских островов и Мальты, которые сыграют друг с другом сегодня, 7 сентября.
В следующем матче сборная Азербайджана на выезде встретится с Мальтой, национальная команда Косово дома будет противостоять Фарерским островам. Обе игры состоятся 10 сентября.
Лига наций D. Группа 3. 2-й тур
Азербайджан — Косово — 0:0
Азербайджан: Агаев, Пашаев, Б.Гусейнов, Медведев, Аббасов, Махмудов (Назаров, 66), Гараев, Ришард Алмейда, Гурбанов (Халилзаде, 61), Шейдаев (Алиев, 74), МадатовКосово: Уйкани, Алити, Ррахмани, Пакарада, Войвода, Шала, Целина (Авдияй, 70), Зенели (Воца, 84), Криэциу, Муричи, Жегрова (Рашица, 63)Предупреждение: Криэциу, 82