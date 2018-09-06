Смородская: «Локомотив» обязан выйти из группы

Бывший президент «Локомотива»поделилась мнением о старте команды в чемпионате России.

После шести туров железнодорожники с 8 очками занимают 8-е место в турнирной таблице, отставание от идущего первым «Зенита» — 8 очков.

«Однозначно рано делать выводы об игровом кризисе. Просто "Локомотив" медленно и тяжело входит в сезон. Считаю, это проблема временная.

Все еще должно наладиться. Состав хороший, так что пока не стоит волноваться — будем делать это позже.

Итоги жеребьевки Лиги чемпионов? Ну конечно, "Локомотив" обязан выйти из такой группы! Ну о чем тут говорить? У меня нет никаких сомнений на этот счет. Со жребием повезло. Если сейчас не выходить, то когда?!

У меня почему-то такое предчувствие, что в этом сезоне чемпионами станут именно питерцы. Мне кажется, такие ощущения сейчас не только у меня. Ну что ж, "Спартак" был, "Локомотив" был, пора и "Зениту".

Как уже сказала, "Локо" медленно входит в сезон и давать прогнозы рано. Но в пятерку-то клуб попадет», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс». 0