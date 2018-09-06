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    Орлов: Судьба Маркизио решилась во время матча «Зенит» — «Спартак»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что окончательное решение о приглашении экс-полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио в «Зенит» было принято во время матча 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:0).

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    «Судьба Маркизио решилась во время матча "Зенит" — "Спартак". Руководство клуба решило, что надо брать связующего игрока в центр поля, ведь Нобоа выбыл.

    Сергей Семак говорил, что хорошо бы было пригласить Маркизио. С ним давно вели переговоры, правда, думали, есть ли смысл в таком приглашении. Немалые деньги и возраст — 32 года.

    Но вспомните, что Семак пришел в "Зенит" в 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет выступать Маркизио.

    Итальянец играет в умный футбол, которого как раз не хватает "Зениту". Умный футбол — это точные передачи, неожиданные для соперников.

    Кроме того, Паредес, играющий в центре поля, пока не может быть лидером, каким был Данни. Паредес говорит на итальянском, ведь он играл за "Рому".

    Они с Маркизио будут понимать друг друга, играя рядом», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Маркизио перешел в «Зенит» 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии. 0

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