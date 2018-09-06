Орлов: Судьба Маркизио решилась во время матча «Зенит» — «Спартак»

Известный комментаторрассказал, что окончательное решение о приглашении экс-полузащитника «Ювентуса»было принято во время матча 6-го тура чемпионата России против(0:0).

«Судьба Маркизио решилась во время матча "Зенит" — "Спартак". Руководство клуба решило, что надо брать связующего игрока в центр поля, ведь Нобоа выбыл.

Сергей Семак говорил, что хорошо бы было пригласить Маркизио. С ним давно вели переговоры, правда, думали, есть ли смысл в таком приглашении. Немалые деньги и возраст — 32 года.

Но вспомните, что Семак пришел в "Зенит" в 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет выступать Маркизио.

Итальянец играет в умный футбол, которого как раз не хватает "Зениту". Умный футбол — это точные передачи, неожиданные для соперников.

Кроме того, Паредес, играющий в центре поля, пока не может быть лидером, каким был Данни. Паредес говорит на итальянском, ведь он играл за "Рому".

Они с Маркизио будут понимать друг друга, играя рядом», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Маркизио перешел в «Зенит» 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее он выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии. 0