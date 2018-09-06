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    «Крылья Советов» подписали французского полузащитника

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Полузащитник Йоан Молло стал игроком «Крыльев Советов», передает пресс-служба клуба.

    Йоан Молло
    Йоан Молло
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    29-летний француз подписал с самарским клубом соглашение, рассчитанное на один год.

    «Все мы прекрасно знаем Йоана Молло. Он не нуждается в представлении самарским болельщикам. Не сомневаемся, что он вновь будет радовать Самару своей игрой. Этот переход получился непростым. Во многом благодаря руководству Самарской области и лично главе региона Дмитрию Азарову стало возможно, что Молло возвращается в "Крылья", — заявил гендиректор клуба Виталий Шашков.

    Контракт уже подписан, в ближайшее время игрок пройдет медобследование, после чего новичок будет официально внесен в заявку на сезон.

    Молло выступал за "Крылья Советов" с 2015 по 2016 год. В составе самарского клуба он провел 38 игр и отметился 5 голами. 0

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