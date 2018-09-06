Германия — Франция. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.09.2018)

Составы команд:
«Германия»: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс, Антонио Рюдигер, Жером Боатенг, Леон Горецка, Тони Кроос, Тимо Вернер, Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Марко Ройс.
«Франция»: Альфонс Ареола, Benjamin Pavard, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Лукас-Франсуа Эрнандес, Поль Погба, Антуан Гризманн, Kylian Mbappe, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Оливье Жиру.
Предыдущий матч соперников: «Германия» — «Франция» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0