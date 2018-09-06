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    «Чехия» — «Украина»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Чехия — Украина (06.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига наций Сборная Чехии Сборная Украины
    В 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Чехия» — «Украина».

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    Последний матч между собой: «Украина» — «Чехия» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Украина»).

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