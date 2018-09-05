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    Защитник «Спартака» вернется в строй через полгода

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Московский «Спартак» объявил, что французский защитник Самуэль Жиго перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт».

    Самуэль Жиго
    Самуэль Жиго
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    На восстановление футболисту потребуется полгода, сообщает официальный сайт красно-белых.

    «Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска.

    Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев», — сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

    «ФК "Спартак" желает Самуэлю скорейшего выздоровления и с нетерпением ждет его возвращения на футбольное поле», — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

    Напомним, что Жиго получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава во время выездного матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). 0

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