Защитник «Спартака» вернется в строй через полгода

Московскийобъявил, что французский защитникперенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт».

На восстановление футболисту потребуется полгода, сообщает официальный сайт красно-белых.

«Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска.

Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев», — сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

«ФК "Спартак" желает Самуэлю скорейшего выздоровления и с нетерпением ждет его возвращения на футбольное поле», — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

Напомним, что Жиго получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава во время выездного матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). 0