Юношеская сборная России проиграла Хорватии

Юношеская сборная России по футболу (U-20) на выезде уступила Хорватии в товарищеском матче — 0:1.

Единственный гол в этой встрече был забит на 45-й минуте.

Подопечные Михаила Галактионова проводят сбор в Хорватии с 3 по 8 сентября. В рамках сбора российская команда проведёт ещё один контрольный матч со сверстниками из Хорватии. Игра запланирована на 7 сентября.