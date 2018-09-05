РПЛ не поддерживает перенос матчей «Ростова» на «Олимп-2»

выступила с официальным заявлением после того, каксообщил о возможном переносе домашних матчей сна стадиониз-за угрозы повреждения газона.

На 29 сентября на арене запланирован концерт рэп-инсполнителя Басты.

«Российская Премьер-Лига отмечает, что выступление ФК "Ростов" на новом домашнем стадионе "Ростов Арена" является одним из лучших примеров качественной реализации программы "Наследие" ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растёт посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр "Ростова" в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с "Рубином" смотрели более 40 тысяч зрителей.

Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесёт ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-Лиге.

Премьер-лига будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона "Ростов Арена", — гласит заявление лиги. 0