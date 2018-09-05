ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреас ГранквистТоп-5 летних потерь РПЛ
  • 18:54
    • Рахимов вернулся в «Ахмат»
  • 17:04
    • ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
  • 16:35
    • Радимов сменил Горшкова в «Зените-2»
  • 13:39
    • Экс-капитан «Челси» может продолжить карьеру в «Спартаке»
  • 13:25
    • Ан завершил спортивную карьеру
    Все новости спорта

    Рахимов вернулся в «Ахмат»

    Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Российский тренер Рашид Рахимов стал главным тренером грозненского «Ахмата». Ранее пост наставника чеченской команды покинул Игорь Ледяхов.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось, кто же станет новым главным тренером "Ахмата".

    Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания.

    Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере.

    При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне-2016/17. "Ахмат" — не чужая для Рахимова команда.

    В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему всё знакомо. Мы расставались друзьями и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: Добро пожаловать домой!», — написал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-5 летних потерь РПЛ
  • 01:31
    •
  • Прогноз
  • Германия — Франция
  • 1.82
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сочи» постарается взять домашнюю победу над «Кунь Лунем» после поражения от «Адмирала»
  • ХК «Сочи» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Последняя репетиция перед Лигой Наций
  • Словакия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Казахстан оставит не у дел Грузию
  • Казахстан — Грузия. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Наоми Осака Теннис US Open. Цуренко сыграет с Осакой, Джокович — с Миллманом 18:400
  • 17:53
    • Сборная России вылетела в Турцию
  • 13:56
    • Федун: Задача «Спартака» — достойные выступления в Лиги Европы
  • 09:14
    • Надаль стал соперником Дель Потро в полуфинале US Open
    «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» примет «Амур», «Барыс» сыграет в НижнекамскеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 5 сентября 18:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Подготовка к Лиге наций и битва на мужском US Open
  • 6.99
    •
  • 18:47
    • Крикунов прокомментировал возможное возвращение в «Динамо»
  • 17:39
    • «Бордо» назначил нового главного тренера
  • 17:20
    • «Реал» и «Манчестер Юнайтед» ведут борьбу за защитника «Атлетико»
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. ЦСКА уступил «Автомобилисту», «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября Вчера в 22:540
  • 08:28
    • Дель Потро — полуфиналист US Open
  • 08:14
    • Серена Уильямс пробилась в полуфинал US Open
  • 16:51
    • Бывший защитник «Реала» вошел в тренерский штаб сборной Египта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие