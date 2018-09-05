Рахимов вернулся в «Ахмат»

Российский тренерстал главным тренером грозненского. Ранее пост наставника чеченской команды покинул

«В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось, кто же станет новым главным тренером "Ахмата".

Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания.

Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере.

При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне-2016/17. "Ахмат" — не чужая для Рахимова команда.

В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему всё знакомо. Мы расставались друзьями и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: Добро пожаловать домой!», — написал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале. 0