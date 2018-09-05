«Локомотив» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Локо» выступит в группе ЛЧ
ФК «Локомотив»
Список «А»: вратари — Гилерме, Коченков, Медведев; защитники — Чорлука, Идову, Кверквелия, Михалик, Хеведес, Ротенберг, Рыбусь; полузащитники — И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Крыховяк, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Баринов; нападающие — Смолов, Эдер, Жемалетдинов.
Список «В»: защитник — Лысов; полузащитники — Вульфов, Тугарев, Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин.
«Локомотив» сыграет в группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». 0