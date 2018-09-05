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    Каррера: Маркизио может стать лучшим футболистом РПЛ

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход полузащитника Клаудио Маркизио в питерский «Зенит».

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    «Покупка Маркизио точно еще больше усилит "Зенит". Его сильные стороны? Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.

    Клаудио может стать лучшим футболистом РПЛ. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес — Кузяев — Маркизио — самая сильная в Премьер-Лиге», — цитирует Карреру «Чемпионат».

    «Зенит» объявил о заключении контракта с Маркизио 3 сентября. Соглашение между сторонами рассчитано на два года, в новой команде экс-футболист «Ювентуса» будет выступать под номером 10. 0

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