Каррера: Маркизио может стать лучшим футболистом РПЛ

Клаудио Маркизио
twitter.com/juventusfc
«Покупка Маркизио точно еще больше усилит "Зенит". Его сильные стороны? Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.
Клаудио может стать лучшим футболистом РПЛ. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес — Кузяев — Маркизио — самая сильная в Премьер-Лиге», — цитирует Карреру «Чемпионат».
«Зенит» объявил о заключении контракта с Маркизио 3 сентября. Соглашение между сторонами рассчитано на два года, в новой команде экс-футболист «Ювентуса» будет выступать под номером 10. 0