Берлускони и Галлиани могут купить итальянский клуб

Бывший президенти экс-вице-президент клубамогут в ближайшее время вернуться в итальянский футбол.

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Журналист Sky Sport Пеппе Ди Стефано сообщил, что Берлускони и Галлиани ведут переговоры о приобретении клуба «Монца» из Серии С.

Ранее Берлускони заявлял, что намерен выкупить «Милан» обратно«. н являлся владельцем россонери с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба — миланцы завоевали множество трофеев как в Италии, так и на европейской арене, восемь раз выиграв чемпионат страны и пять раз став обладателем кубка Лиги чемпионов.

Позже клуб перешел к китайским инвесторам. 0