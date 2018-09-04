Роналду — самый высокооплачиваемый игрок Серии A

La Gazzetta dello Sport опубликовала обновленный рейтинг зарплат чемпионата Италии.

Самым высокооплачиваемым футболистом лиги стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с годовым окладом в 31 миллион евро.

Следом за ним расположились форвард «Милана» Гонсало Игуаин (9,5 млн), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала (7 млн), хавбек «Ювентуса» Миралем Пьянич (6,5 млн) и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма (6 млн).

Больше всех на зарплату в Серии A тратят «Ювентус» (219 млн), «Милан» (140 млн), «Интер» (116 млн), «Рома» (100 млн) и «Наполи» (94 млн).

Самым высокооплачиваемым тренером Серии А является Массимилиано Аллегри («Ювентус») с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. На второй строчке главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти (6,5 млн), Лучано Спаллетти из «Интера» — третий (4,5 млн). 0