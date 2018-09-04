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    Моуринью получил условный тюремный срок

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы условно за неуплату налогов, передает El Mundo.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    В общей сложности португальский специалист задолжал испанской налоговой 1,9 миллиона евро, когда работал в мадридском «Реале».

    По данным испанских властей, для сокрытия собственных доходов Моуринью использовал цепочку оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах, а сумма доходов тренера за использование его образа составила 3,3 млн евро.

    Стоит отметить, что срок для тренера был условным, так как португалец нарушил закон впервые.

    Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом португалец завоевал золото чемпионата Испании, национальный кубок и Суперкубок Испании. 0

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