Моуринью получил условный тюремный срок

Главный тренерприговорен к году тюрьмы условно за неуплату налогов, передает El Mundo.

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В общей сложности португальский специалист задолжал испанской налоговой 1,9 миллиона евро, когда работал в мадридском «Реале».

По данным испанских властей, для сокрытия собственных доходов Моуринью использовал цепочку оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах, а сумма доходов тренера за использование его образа составила 3,3 млн евро.

Стоит отметить, что срок для тренера был условным, так как португалец нарушил закон впервые.

Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом португалец завоевал золото чемпионата Испании, национальный кубок и Суперкубок Испании. 0