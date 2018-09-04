Миланов продолжит карьеру в Венгрии

Бывший полузащитник московского ЦСКАперешел в «МОЛ Види», сообщает официальный сайт венгерского клуба.

26-летний футболист подписал с «МОЛ Види» контракт, сроки которого не уточняются.

«Я очень рад стать игроком "Види". Мой контракт с ЦСКА истек, и тот факт, что венгерский клуб выступит в Лиге Европы, стал важным фактором при принятии решения о продолжения карьеры, поскольку в последние годы я участвовал в еврокубковых турнирах», — сказал Миланов.

Болгарин выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год с перерывом на аренду в швейцарском «Грассхоппере».

Ранее стало известно, что Миланов мог перейти в «Крылья Советов», но в итоге прекратил переговоры с самарским клубом. 0