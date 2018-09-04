Месси: Могу представить, что буду играть до 40 лет

Лионель Месси
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«Могу представить, что буду играть до 40 лет. Я не думал о том, чем займусь, когда перестану играть. Я не знаю этого.
Я думаю о том, где я сейчас, о годах, которые я могу продолжать играть и ни о чем больше. Когда время придет, я найду, чем заняться.
На данный момент я думаю о том, что произойдет, когда мой контракт подойдет к концу. Затем мы с руководством клуба решим, что делать», — цитирует Месси Marca.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. 0