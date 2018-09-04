Месси: Могу представить, что буду играть до 40 лет

Нападающий «Барселоны»заявил, что пока не думает о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.

Лионель Месси givemesport.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Могу представить, что буду играть до 40 лет. Я не думал о том, чем займусь, когда перестану играть. Я не знаю этого.

Я думаю о том, где я сейчас, о годах, которые я могу продолжать играть и ни о чем больше. Когда время придет, я найду, чем заняться.

На данный момент я думаю о том, что произойдет, когда мой контракт подойдет к концу. Затем мы с руководством клуба решим, что делать», — цитирует Месси Marca.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. 0