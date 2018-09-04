СМИ: Маркизио будет получать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год

Клаудио Маркизио
twitter.com/juventusfc
В Италии распространена ещё одна версия условий контракта Маркизио: авторитетное издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что Клаудио зарабатывает в клубе из Санкт-Петербурга € 2,5 млн за сезон. Однако, по данным «Чемпионата», реальный годовой оклад хавбека составляет около € 3,5 млн.
«Зенит» объявил о заключении контракта с Маркизио накануне, 3 сентября. Соглашение между сторонами рассчитано на два года, в новой команде футболист будет выступать под номером «10».
Хавбек является воспитанником туринского «Ювентуса», в составе которого дебютировал в 2006 году. Этим летом Клаудио покинул клуб по истечении контракта. 0