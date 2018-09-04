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    Ханни и Еременко могли бы составить интересный тандем, считает Билялетдинов

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал жалобы полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни на то, что он в последнее время почти не выходит на поле.

    Софьян Ханни
    Софьян Ханни
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    После матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) хавбек написал в своем твиттере:

    «Я никогда не говорил, что не был согласен с позицией на поле. Я — профессионал. Я говорил тренеру, что готов играть там, где он хочет меня использовать. Единственное, что я прошу — игровое время».

    В сезоне-2018/19 алжирец провел за красно-белых только одну встречу.

    «На мой взгляд, в данном случае важно правильно перевести то, что хотел сказать игрок. Если он просто высказал сожаление по поводу того, что хотел бы чаще выходить на поле, то криминала в этом не вижу.

    Это означает, что футболисту небезразлично его положение в команде, и в этом нет никакого вызова тренерскому штабу. Просто человек заявляет, что готов играть.

    Если же есть какие-то претензии или упреки — это, конечно, другое дело. Если Ханни считает, что он не слабее других, не думает о конкуренции, то это плохо.

    Многое зависит от того, как к этому отнесется руководство "Спартака" и тренер. Разные люди на такие вещи и реагируют по-разному.

    Подобное, к слову, случаются нередко, и кто-то нормально воспринимает, а кто-то видит в этом давление. В зарубежных командах часто даже не принято объяснять футболисту, почему он не выходит на поле.

    Я же вот обычно стараюсь доносить до игрока причины, по которым не ставлю его в состав. К слову, мне понравилось, как Ханни заиграл в "Спартаке".

    На мой взгляд у них с Еременко мог бы получиться интересный тандем. Так что у красно-белых хороший состав даже с учетом потери Промеса», — заметил Билялетдинов изданию «Спорт-Экспресс». 0

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