Бабаев озвучил потраченную на трансферы сумму

Генеральный директор ЦСКАрассказал, в какую сумму обошлась армейцам летняя трансферная кампания.

«Да, потратили примерно 10 миллионов евро. Но нельзя забывать, что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекао, и Эрнандес.

Да, сумма, которая фигурирует в СМИ, примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали.

Мы подписали девять игроков, а, по сути, заплатили за них как за одного футболиста. Так что учитывали свой бюджет.

Ни для кого не секрет, мы всегда стараемся аккуратно расходовать свои средства, соблюдать финансовый фэйр-плэй и какую-то разумность при трансферной оценке новичка», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0