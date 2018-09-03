Экс-врач «Спартака»: в травме Жиго не стоит винить Дзюбу

Бывший врачпрокомментировал результаты дополнительного обследования травмы, получившего полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава во время выездного матча 6-го тура РПЛ с(0:0).

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«Жиго будет готов в двадцатых числах февраля, через 5,5 месяцев, если все будет сделано по правилам искусства. Раньше выпускать нет смысла, особенно учитывая, что в январе у нас пауза. Травма тяжёлая, она нуждается в оперативном лечении и длительном реабилитационном периоде. Я встречал игроков на Западе, которых выпускали через 4,5 месяца, и у них были большие проблемы с оперированным суставом. Природу тут не обманешь. Не он первый, не он последний. Эпидемия травм происходит из-за скоростей, борьбы, результатов, денег. Очки достаются очень дорого.

Матч был очень трудный, он напоминал физическую борьбу. В таких играх всегда нужны носилки и врачи. Получалось, что кость на кость. Винить Дзюбу в травме Жиго не стоит, сам по себе этот парень никого обижать не будет. Повреждение — досадная случайность: Самуэль зафиксировал стопу, а Артём его немного повёл на поворот. Разрыв передней крестообразной связки происходит при глубоком сгибании или при повороте. К тому же, Жиго ещё не вошёл в баланс с командой. В составе "Спартака" он провёл всего-ничего и не совсем притёрся, а тут с таким двухметровым слоном встретился.

Для "Спартака" эта потеря — маленький пожар. Придётся кроить команду. У нас тоже такое было: Романцев подумает, сигарету выкурит — кого-то из дубля притащит, кого-то — из запаса. Трагедии не случилось, но, если ещё один защитник вылетит, она произойдёт. Каррере надо думать, играть эту шахматную партию без шахмат», — цитирует Василькова «Чемпионат». 0