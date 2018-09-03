ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаС эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очки
  • 10:13
    • У Жиго диагностирован полный разрыв связки колена
  • 08:44
    • Ледяхов покинул пост главного тренера «Ахмата»
  • 23:58
    • «Марсель» вырвал победу у «Монако»
  • 23:23
    • «Ахмат» одержал победу над «Уфой»
  • 23:10
    • Защитник «Спартака» получил серьезную травму
    Все новости спорта

    Экс-врач «Спартака»: в травме Жиго не стоит винить Дзюбу

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал результаты дополнительного обследования травмы Самуэля Жиго, получившего полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава во время выездного матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

    Самюэль Жиго
    Самюэль Жиго
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Жиго будет готов в двадцатых числах февраля, через 5,5 месяцев, если все будет сделано по правилам искусства. Раньше выпускать нет смысла, особенно учитывая, что в январе у нас пауза. Травма тяжёлая, она нуждается в оперативном лечении и длительном реабилитационном периоде. Я встречал игроков на Западе, которых выпускали через 4,5 месяца, и у них были большие проблемы с оперированным суставом. Природу тут не обманешь. Не он первый, не он последний. Эпидемия травм происходит из-за скоростей, борьбы, результатов, денег. Очки достаются очень дорого.

  • У Жиго диагностирован полный разрыв связки колена
  • Читайте по теме

    • Матч был очень трудный, он напоминал физическую борьбу. В таких играх всегда нужны носилки и врачи. Получалось, что кость на кость. Винить Дзюбу в травме Жиго не стоит, сам по себе этот парень никого обижать не будет. Повреждение — досадная случайность: Самуэль зафиксировал стопу, а Артём его немного повёл на поворот. Разрыв передней крестообразной связки происходит при глубоком сгибании или при повороте. К тому же, Жиго ещё не вошёл в баланс с командой. В составе "Спартака" он провёл всего-ничего и не совсем притёрся, а тут с таким двухметровым слоном встретился.

    Для "Спартака" эта потеря — маленький пожар. Придётся кроить команду. У нас тоже такое было: Романцев подумает, сигарету выкурит — кого-то из дубля притащит, кого-то — из запаса. Трагедии не случилось, но, если ещё один защитник вылетит, она произойдёт. Каррере надо думать, играть эту шахматную партию без шахмат», — цитирует Василькова «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • С эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очки
  • 00:56
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Лигу Европы 2018/2019?
  • 7.00
  • 08/09/2018 в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Окажет ли «Торпедо» сопротивление СКА?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Автомобилист» или ЦСКА. Кто потерпит первое поражение в сезоне?
  • «Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария» или опять испанцы?
  • Кто выиграет Лигу чемпионов 2018/2019?. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Надаль одолел Басилашвили, Тим выиграл у АндерсонаОбзор матчей седьмого игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 22:590
  • 10:42
    • Экс-врач «Спартака»: в травме Жиго не стоит винить Дзюбу
  • 10:26
    • Милинкович-Савич мог перейти в «Ювентус» вместо Роналду
  • 09:12
    • Россиянин Каменский выиграл чемпионат мира по стрельбе
    Кирилл Панченко Футбол Победа «Динамо» в Химках. Марков помог дожать «Оренбург»СМИ — об успешной игре подопечных Дмитрия Хохлова в чемпионате России Вчера в 22:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для Моуринью
  • 2.76
    •
  • 08:56
    • Ермакович: Задача ЦСКА в ЛЧ — выход из группы
  • 08:24
    • Стивенс и Севастова пробились в четвертьфинал US Open
  • 08:08
    • Дель Потро и Изнер — в четвертьфинале US Open
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью и «Манчестер Юнайтед». Game over?Португальский тренер может быть уволен уже после матча с «Бернли» Вчера в 19:330
  • 21:26
    • «Барселона» и «Уэска» забили десять голов на двоих
  • 20:04
    • «МЮ» обыграл «Бернли», «Тоттенхэм» уступил «Уотфорду»
  • 19:47
    • «Салават Юлаев» в овертайме победил московское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие