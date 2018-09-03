«Зенит» заявил Маркизио на Лигу Европы

сформировал заявку для участия в групповом раунде Лиги Европы сезона-2018/19, информирует официальный сайт «сине-бело-голубых».

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом раунде Лиги Европы uefa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В список «А» вошли 24 футболиста, включая новичка команды Клаудио Маркизио. Защитник Юрий Жирков, испытывающий проблемы со здоровьем, не попал в заявку.

Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев.

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

Напомним, «Зенит» в группе C Лиги Европы выступит с «Копенгагеном», «Бордо» и «Славией». Первый матч на групповом этапе ЛЕ питерцы проведут 20 сентября матчем против «Копенгагена». 0