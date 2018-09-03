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    «Спартак» заявил на Лигу Европы Еременко

    Лига Европы Футбол России Спартак
    Московский «Спартак» внес 24 игрока в список A для участия в групповом этапе Лиги Европы, сообщает официальный сайт «красно-белых».

    Роман Еременко
    Роман Еременко
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    В заявку вошел новичок москвичей Роман Еременко, другой новобранец, Самуэль Жиго, выбывший до конца первой половины сезона из-за травмы, оказался вне списка.

    Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачёв, Марко Петкович.

    Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

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    Напомним, соперниками «Спартака» по группе станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

    Первый матч москвичи проведут 20 сентября в Вене против «Рапида». 0

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