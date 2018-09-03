«Спартак» заявил на Лигу Европы Еременко

Московскийвнес 24 игрока в список A для участия в групповом этапе Лиги Европы, сообщает официальный сайт «красно-белых».

В заявку вошел новичок москвичей Роман Еременко, другой новобранец, Самуэль Жиго, выбывший до конца первой половины сезона из-за травмы, оказался вне списка.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачёв, Марко Петкович.

Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Молодые игроки (Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий) будут включены в список B, который клуб направит в УЕФА ближе к началу группового турнира.

Напомним, соперниками «Спартака» по группе станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

Первый матч москвичи проведут 20 сентября в Вене против «Рапида». 0