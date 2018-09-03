Маркизио: «Зенит» — особенный клуб, с невероятными болельщиками

Новичокподелился своими впечатлениями от перехода в петербургскую команду.

«У меня не было сомнений по поводу перехода в "Зенит". Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из "Ювентуса", обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Видел вчерашний матч, меня поразил стадион и как болельщики поддерживали "Зенит".

Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан. На самом деле, Миммо подтвердил, что "Зенит" — особенный клуб, с невероятными болельщиками. В конце недели приеду в Петербург и увижу всё своими глазами», — цитирует Маркизио официальный сайт «сине-бело-голубых».

Контракт с 32-летним футболистом заключен на два года. Ранее Маркизио на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса». 0