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    Маркизио: «Зенит» — особенный клуб, с невероятными болельщиками

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    Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио поделился своими впечатлениями от перехода в петербургскую команду.

    Клаудио Маркизио
    Клаудио Маркизио
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    «У меня не было сомнений по поводу перехода в "Зенит". Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из "Ювентуса", обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Видел вчерашний матч, меня поразил стадион и как болельщики поддерживали "Зенит".

    Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан. На самом деле, Миммо подтвердил, что "Зенит" — особенный клуб, с невероятными болельщиками. В конце недели приеду в Петербург и увижу всё своими глазами», — цитирует Маркизио официальный сайт «сине-бело-голубых».

    Контракт с 32-летним футболистом заключен на два года. Ранее Маркизио на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса». 0

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