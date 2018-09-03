Лукаку: люди увидят другой «Манчестер Юнайтед»

Ромелу Лукаку
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«Мы должны чаще демонстрировать свой боевой дух. Надо стремиться забивать еще больше голов. Мы добились прогресса, если сравнивать с прошлым сезоном.
Совсем скоро люди увидят другой "Манчестер Юнайтед". Демонстрируется все, над чем мы работали в последние недели. Совершаем много быстрых передач, забеганий и создаем моменты уже сейчас», — цитирует бельгийца The Independent.
Манкунианцы находятся на десятой строчке в АПЛ, добыв всего вторую победу в нынешнем сезоне. 0