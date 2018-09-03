Геркус пока не хочет поднимать вопрос о кредите доверия к Семину

Генеральный директор «Локомотива»высказался о неудачном старте команды в новом сезоне.

«Часть игроков уезжает в сборную. У нас много таких ребят. Другая часть останется, будет проводить двухнедельные сборы. Тренировочный процесс не останавливается. Игры все покажут.

Результаты действительно разочаровывающие. Ничего хорошего в таких результатах нет. Ничьи и поражения от соперников, которых мы должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло. Но думаю, это все преодолимо. Наступит более светлый период.

Я думаю, сейчас не стоит говорить о кредите доверия. Это сейчас за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть позади остальных конкурентов за призовые места. Этот гандикап придется отыгрывать, что потребует усилий. Но это очевидные вещи.

Моя задача — провести трансферную кампанию. Я стараюсь быть с командой на выездных матчах. Это мой вклад в ее психологическое состояние. Разговариваю с игроками. Но стараюсь не вмешиваться. Это очень тонкие материи», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс». 0