Ермакович: Задача ЦСКА в ЛЧ — выход из группы

Тренерподелился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой соперниками москвичей на групповом этапе стали

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«Рано делать выводы о наших перспективах на групповом этапе. У нашего клуба богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов, и мы ставим перед собой задачу выхода из группы. Нужно идти от матча к матчу и несмотря на очень сложных соперников стараться победить в каждой игре. Поэтому изначально говорить, что мы в этой группе боремся лишь за третье место и выход в Лигу Европы — неправильно.

У "Ромы" и "Реала" произошли большие изменения в составе и структуре игры. Они находятся в стадии становления — так же, как и мы. В этом наши клубы чем-то даже похожи. Полностью уверен, что с этими командами можно играть и стараться добиваться максимального результата», — цитирует Ермаковича «Чемпионат». 0