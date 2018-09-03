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    Ермакович: Задача ЦСКА в ЛЧ — выход из группы

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    Тренер ЦСКА Александр Ермакович поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой соперниками москвичей на групповом этапе стали «Реал», «Рома» и «Виктория» (Плзень).

    Александр Ермакович
    Александр Ермакович
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    «Рано делать выводы о наших перспективах на групповом этапе. У нашего клуба богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов, и мы ставим перед собой задачу выхода из группы. Нужно идти от матча к матчу и несмотря на очень сложных соперников стараться победить в каждой игре. Поэтому изначально говорить, что мы в этой группе боремся лишь за третье место и выход в Лигу Европы — неправильно.

    У "Ромы" и "Реала" произошли большие изменения в составе и структуре игры. Они находятся в стадии становления — так же, как и мы. В этом наши клубы чем-то даже похожи. Полностью уверен, что с этими командами можно играть и стараться добиваться максимального результата», — цитирует Ермаковича «Чемпионат». 0

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