Московскийогласил заявку на Лигу чемпионов, сообщает пресс-служба «армейцев». В основной список вошли 20 футболистов, в список «B» — девять.

ЦСКА объявил заявку на Лигу чемпионов uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хордур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.

Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.

В список «B» включены: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.

ЦСКА в Лиге чемпионов выступит в группе G вместе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией». В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против «Виктории» 19 сентября, начало — 22.00 по московскому времени. 0