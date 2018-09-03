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    ЦСКА объявил заявку на Лигу чемпионов

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    Московский ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов, сообщает пресс-служба «армейцев». В основной список вошли 20 футболистов, в список «B» — девять.

    ЦСКА объявил заявку на Лигу чемпионов
    ЦСКА объявил заявку на Лигу чемпионов
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    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хордур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.

    Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.

    В список «B» включены: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.

    ЦСКА в Лиге чемпионов выступит в группе G вместе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией». В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против «Виктории» 19 сентября, начало — 22.00 по московскому времени. 0

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