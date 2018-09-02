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    «Уотфорд» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Уотфорд — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.09.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Уотфорд Тоттенхэм Календарь АПЛ
    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм».

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    Составы команд:

    «Уотфорд»: Дарил Янмат, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, A.Doucoure, Андре Грэй, W.Hughes, Хосе Холебас, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капуэ, Роберто Перейра.

    «Тоттенхэм»: Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Гарри Кейн, Михел Ворм, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура, Бэн Дэвис.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Уотфорд» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 1:3. 0

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