Уотфорд — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.09.2018)

Составы команд:
«Уотфорд»: Дарил Янмат, Трой Дини, Крэйг Кэткарт, A.Doucoure, Андре Грэй, W.Hughes, Хосе Холебас, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капуэ, Роберто Перейра.
«Тоттенхэм»: Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Гарри Кейн, Михел Ворм, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура, Бэн Дэвис.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Уотфорд» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 1:3. 0